Рождество трех медведей (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
8.12019, The Three Bears and the Perfect Gift
Семейные, Фэнтези79 мин0+
Сюжет
Когда-то Мать Природа, создавшая зачарованный лес, где все животные жили в гармонии, очень рассердилась на людей и запретила им переступать им границу волшебного леса. Прошли годы, накануне Рождества в уютном домике одного из животных во всю идут приготовления к любимому празднику. Тут малень�кий Медвежонок вспоминает, что он совсем ничего не приготовил в подарок своим родителям.
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Информация
Рейтинг
4.9 IMDb
- УБРежиссёр
Уильям
Ба�тлер
- МФАктриса
Майли
Флэнаган
- КРАктёр
Крис
Ричардс
- МГАктёр
Майкл
Гальо
- ДПАктёр
Джеймс
Престон
- ЭДАктриса
Элисса
Даулинг
- УБСценарист
Уильям
Батлер
- УБПродюсер
Уильям
Батлер
- ДДПродюсер
Дэнни
Дрэйвен
- ДСХудожник
Джошуа
Стивен Кэмпбелл
- ШРХудожник
Шон
Роджерс
- ДДМонтажёр
Дэнни
Дрэйвен
- БСОператор
Бен
Слэвенс
- ДДКомпозитор
Джоджо
Дрэйвен