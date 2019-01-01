Рождество трех медведей (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Когда-то Мать Природа, создавшая зачарованный лес, где все животные жили в гармонии, очень рассердилась на людей и запретила им переступать им границу волшебного леса. Прошли годы, накануне Рождества в уютном домике одного из животных во всю идут приготовления к любимому празднику. Тут малень�кий Медвежонок вспоминает, что он совсем ничего не приготовил в подарок своим родителям.



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