Рождество, опять (фильм, 2014) смотреть онлайн
6.42014, Christmas, Again
Драмы, Мелодрамы75 мин16+
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Сюжет
Бруклин, несколько дней до Рождества. Тихий парень Ноэл — одинокий продавец рождественских елок. Его магазинчик на углу — это трейлер на обычной улице Гринпойнта. Некоторое время назад его бросила подруга, и в это Рождество он приехал в Нью-Йорк один. День за днем Ноэл сонливо продает ели, и, к�ажется, постепенно отрешается не только от коллег и покупателей, но и от всего мира, пока случайно не находит в парке девушку, потерявшую сознание.
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb