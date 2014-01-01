Рождество, опять
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Рождество, опять

Рождество, опять (фильм, 2014) смотреть онлайн

6.42014, Christmas, Again
Драмы, Мелодрамы75 мин16+

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Сюжет

Бруклин, несколько дней до Рождества. Тихий парень Ноэл — одинокий продавец рождественских елок. Его магазинчик на углу — это трейлер на обычной улице Гринпойнта. Некоторое время назад его бросила подруга, и в это Рождество он приехал в Нью-Йорк один. День за днем Ноэл сонливо продает ели, и, кажется, постепенно отрешается не только от коллег и покупателей, но и от всего мира, пока случайно не находит в парке девушку, потерявшую сознание.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb