Рожденный танцевать (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Учeба, работа, дом – стандартный шаблон жизни обычного человека. Одних это полностью устраивает, а другие хотят чего-то другого. Главный герой пытается дать понять окружающим, что он пришeл в этот мир не с целью повторять всe за остальными людьми. Ему нравится танцевать, и эта любовь не покидает его с раннего детства. Несмотря на это, у его отца совсем другие взгляды на жизнь. Он собирается отдать сына в военное учебное заведение, где тот продолжит семейную традицию.



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