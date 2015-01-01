Рожденный танцевать
Wink
Фильмы
Рожденный танцевать
8.92015, Born to Dance
Боевики, Драмы92 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Рожденный танцевать (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Учeба, работа, дом – стандартный шаблон жизни обычного человека. Одних это полностью устраивает, а другие хотят чего-то другого. Главный герой пытается дать понять окружающим, что он пришeл в этот мир не с целью повторять всe за остальными людьми. Ему нравится танцевать, и эта любовь не покидает его с раннего детства. Несмотря на это, у его отца совсем другие взгляды на жизнь. Он собирается отдать сына в военное учебное заведение, где тот продолжит семейную традицию.

Рожденный танцевать смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Новая Зеландия
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Драмы

Рейтинг

5.3 IMDb