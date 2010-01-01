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Рожденный побеждать

Рожденный побеждать (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Born to Raise Hell
Боевики92 мин18+

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Сюжет

Секретный агент «Интерпола» Бобби никогда не нуждался ни в напарниках, ни в прикрытии, ни в излишней опеке своим начальством. Всякий раз, в самое пекло «горячих точек» попадал именно он, выбираясь из мясорубки целым и невредимым. Похоже, на этот раз всe будет по-другому…

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Информация

Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
4.3 IMDb