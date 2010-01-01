Рожденный побеждать (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Born to Raise Hell
Боевики92 мин18+
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Сюжет
Секретный агент «Интерпола» Бобби никогда не нуждался ни в напарниках, ни в прикрытии, ни в излишней опеке своим начальством. Всякий раз, в самое пекло «горячих точек» попадал именно он, выбираясь из мясорубки целым и невредимым. Похоже, на этот раз всe будет по-другому…
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Информация
КачествоSD
ЖанрыБоевики
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
4.3 IMDb
- ЛЧРежиссёр
Лауро
Чартрэнд
- Актёр
Стивен
Сигал
- ДБАктёр
Дан
Бэдэрэу
- ДШАктёр
Даррен
Шалави
- ДНАктёр
Д.
Нил Марк
- ДРАктёр
Джордж
Ремис
- КБАктёр
Клаудиу
Блеонц
- ММАктриса
Мадалина
Мариеску
- КПАктёр
Кэйлин
Пуйа
- КПАктриса
Козмин�а
Пэсэрин
- АКАктриса
Александра
Коман
- Сценарист
Стивен
Сигал
- ФБПродюсер
Филлип
Б. Голдфайн
- Продюсер
Стивен
Сигал
- БДПродюсер
Бинь
Дань
- ДГПродюсер
Джефф
Грин
- АМХудожница
Ана
Мария Куку