Рожденный для грусти
Актёры и съёмочная группа фильма «Рожденный для грусти»

Режиссёры

Роберт Будро

Robert Budreau
Режиссёр

Актёры

Итан Хоук

Ethan Hawke
АктёрChet Baker
Кармен Эджого

Carmen Ejogo
АктрисаJane / Elaine
Каллум Кит Ренни

Callum Keith Rennie
АктёрDick Bock
Тони Наппо

Tony Nappo
АктёрOfficer Reid
Стивен Макхэтти

Stephen McHattie
АктёрChesney Baker Sr.
Джанет-Лэйн Грин

Janet-Laine Green
АктрисаVera Baker
Дэн Летт

Dan Lett
АктёрDanny Friedman
Кедар Браун

Kedar Brown
АктёрMiles Davis
Кевин Ханчард

Kevin Hanchard
АктёрDizzy Gillespie
Тони Нарди

Tony Nardi
АктёрNicholas

Сценаристы

Роберт Будро

Robert Budreau
Сценарист

Продюсеры

Роберт Будро

Robert Budreau
Продюсер
Леонард Фарлинджер

Leonard Farlinger
Продюсер
Джэйк Сил

Jake Seal
Продюсер

Монтажёры

Дэвид Фриман

David Freeman
Монтажёр

Операторы

Стив Косенс

Steve Cosens
Оператор

Композиторы

Дэвид Брейд

David Braid
Композитор
Стив Лондон

Steve London
Композитор