WinkФильмыРожденный для грустиАктёры и съёмочная группа фильма «Рожденный для грусти»
Актёры и съёмочная группа фильма «Рожденный для грусти»
Режиссёры
Актёры
АктёрChet Baker
Итан ХоукEthan Hawke
АктрисаJane / Elaine
Кармен ЭджогоCarmen Ejogo
АктёрDick Bock
Каллум Кит РенниCallum Keith Rennie
АктёрOfficer Reid
Тони НаппоTony Nappo
АктёрChesney Baker Sr.
Стивен МакхэттиStephen McHattie
АктрисаVera Baker
Джанет-Лэйн ГринJanet-Laine Green
АктёрDanny Friedman
Дэн ЛеттDan Lett
АктёрMiles Davis
Кедар БраунKedar Brown
АктёрDizzy Gillespie
Кевин ХанчардKevin Hanchard
АктёрNicholas