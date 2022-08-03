Кент Хорват — ученый, пытающийся изобрести новый пестицид, предназначенный специально для желтых ос. Он проверяет его эффективность на восьми насекомых и обнаруживает, что он успешно убивает шесть, но у двух выживших появляется чрезвычайно высокий уровень феромонов, что приводит к повышенной агрессии. Ночью дворник случайно выпускает их, и они нападают и убивают его.

