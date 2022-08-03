Рой (фильм, 2007) смотреть онлайн
6.82007, Swarmed
Ужасы, Триллер96 мин18+
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О фильме
Кент Хорват — ученый, пытающийся изобрести новый пестицид, предназначенный специально для желтых ос. Он проверяет его эффективность на восьми насекомых и обнаруживает, что он успешно убивает шесть, но у двух выживших появляется чрезвычайно высокий уровень феромонов, что приводит к повышенной агрессии. Ночью дворник случайно выпускает их, и они нападают и убивают его.
Рейтинг
4.6 КиноПоиск
3.8 IMDb
- ПЗРежиссёр
Пол
Зиллер
- Актёр
Майкл
Шэнкс
- КОАктриса
Кэрол
Олт
- РШАктёр
Ричард
Шеволье
- ДМАктёр
Джонатан
Мэйлен
- МБАктриса
Мария
Брукс
- БКАктёр
Балаж
Коош
- ТТАктёр
Тим
Томерсон
- КБАктёр
Кристофер
Бонди
- ЭДАктриса
Эллен
Дубин
- МТСценарист
Мигель
Техада-Флорес
- СВПродюсер
Стефан
Водославски
- ТБПродюсер
Том
Берри
- РШПродюсер
Ричард
Шлезингер
- ЭГХудожник
Эмир
Гельо
- ДГХудожница
Джули
Гэнтон