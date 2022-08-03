Рой
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Рой

Рой (фильм, 2007) смотреть онлайн

6.82007, Swarmed
Ужасы, Триллер96 мин18+

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О фильме

Кент Хорват — ученый, пытающийся изобрести новый пестицид, предназначенный специально для желтых ос. Он проверяет его эффективность на восьми насекомых и обнаруживает, что он успешно убивает шесть, но у двух выживших появляется чрезвычайно высокий уровень феромонов, что приводит к повышенной агрессии. Ночью дворник случайно выпускает их, и они нападают и убивают его.

Страна
Канада
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

4.6 КиноПоиск
3.8 IMDb