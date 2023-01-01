Ровно в полдень (фильм, 1952) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Только что поженившись, Уилл и его прекрасная блондинка-квакерша Эми собираются навсегда покинуть городок, намереваясь оставить в прошлом опасную работу и обзавестись собственным ранчо, чтобы пустить корни. Однако, в городке узнают, что свирепый убийца Фрэнк Миллер должен очень скоро приехать в Хэдливиль и отомстить Уиллу и всему городу за то, что они засадили его в тюрьму несколько лет тому назад. Брат Миллера и еще два бандита-ганфайтера уже ждут поезд, на котором едет Миллер, а поезд должен прийти ровно в полдень. В минуту паники Уилл покидает город вместе с невестой и скачет по дороге в открытые прерии, но внезапно останавливает коня.
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Рейтинг
- ФЦРежиссёр
Фред
Циннеман
- ГКАктёр
Гэри
Купер
- ТМАктёр
Томас
Митчелл
- ЛБАктёр
Ллойд
Бриджес
- КХАктриса
Кати
Хурадо
- ГКАктриса
Грейс
Келли
- ОКАктёр
Отто
Крюгер
- ЛЧАктёр
Лон
Чейни мл.
- ГМАктёр
Гарри
Морган
- ЙМАктёр
Йен
МакДональд
- ИМАктриса
Ив
МакВиг
- МФАктёр
Морган
Фарли
- ГШАктёр
Гарри
Шэннон
- ЛВАктёр
Ли
Ван Клиф
- РДАктёр
Роберт
Дж. Уилки
- ШВАктёр
Шеб
Вули
- КФСценарист
Карл
Форман
- КФПродюсер
Карл
Форман
- ДГПродюсер
Джордж
Гласс
- СКПродюсер
Стэнли
Крамер
- ЭУМонтажёр
Эльмо
Уильямс
- ДТКомпозитор
Дмитрий
Тёмкин