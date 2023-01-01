Ровно в полдень (фильм, 1952) смотреть онлайн бесплатно

Только что поженившись, Уилл и его прекрасная блондинка-квакерша Эми собираются навсегда покинуть городок, намереваясь оставить в прошлом опасную работу и обзавестись собственным ранчо, чтобы пустить корни. Однако, в городке узнают, что свирепый убийца Фрэнк Миллер должен очень скоро приехать в Хэдливиль и отомстить Уиллу и всему городу за то, что они засадили его в тюрьму несколько лет тому назад. Брат Миллера и еще два бандита-ганфайтера уже ждут поезд, на котором едет Миллер, а поезд должен прийти ровно в полдень. В минуту паники Уилл покидает город вместе с невестой и скачет по дороге в открытые прерии, но внезапно останавливает коня.



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