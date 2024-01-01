Ровно в 4 после полудня (фильм, 2024) смотреть онлайн

Семейная пара переезжает в уютный деревенский дом и приглашает в гости соседа. Теперь странный мужчина приходит к ним каждый день в одно и то же время, превращая жизнь в кошмар. Ироничный корейский триллер «Ровно в 4 после полудня» — фильм об обратной стороне вежливости.



Преподаватель философии Чжонин берет перерыв в работе и переезжает вместе с женой Хёнсук в просторный деревенский дом. Там они надеются набраться сил и провести время в мире и спокойствии. По соседству с ними живет доктор Юннам, который, кажется, никогда не включает у себя свет. Следуя правилам вежливости, Чжонин оставляет у него под дверью записку, где приглашает заглянуть в гости и познакомиться. Сосед является на следующий день ровно в четыре вечера, почти не разговаривает и односложно отвечает на вопросы. Через два часа он собирается и уходит. Чжонин и Хёнсук вздыхают с облегчением, однако Юннам продолжает приходить изо дня в день в одно и то же время. Вскоре терпеть это становится невыносимо.



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