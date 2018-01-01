Wink
Фильмы
Романтики «303»
Актёры и съёмочная группа фильма «Романтики «303»»

Актёры и съёмочная группа фильма «Романтики «303»»

Режиссёры

Ханс Вайнгартнер

Ханс Вайнгартнер

Hans Weingartner
Режиссёр

Актёры

Мала Эмде

Мала Эмде

Mala Emde
АктрисаJule
Антон Спикер

Антон Спикер

Anton Spieker
АктёрJan
Арндт Шверинг-Зонрай

Арндт Шверинг-Зонрай

Arndt Schwering-Sohnrey
АктёрTyp
Томас Шмукерт

Томас Шмукерт

Thomas Schmuckert
АктёрJules Prüfer
Йорг Бундшух

Йорг Бундшух

Jörg Bundschuh
АктёрJans Professor
Стивен Ланж

Стивен Ланж

Steven Lange
АктёрAlex
Мартин Нойхаус

Мартин Нойхаус

Martin Neuhaus
АктёрTrucker Manni
Ханна Шрёдер

Ханна Шрёдер

Hannah Schröder
АктрисаMother
София Чанетт

София Чанетт

Sophia Tschanett
АктрисаHannah (в титрах: Sophie Tschannett)
Валерия Дымова

Валерия Дымова

Valeria Dymova
АктрисаGas station girl

Сценаристы

Ханс Вайнгартнер

Ханс Вайнгартнер

Hans Weingartner
Сценарист
Сергей Мойя

Сергей Мойя

Sergej Moya
Сценарист

Продюсеры

Ханс Вайнгартнер

Ханс Вайнгартнер

Hans Weingartner
Продюсер
Саймон Амбергер

Саймон Амбергер

Simon Amberger
Продюсер

Актёры дубляжа

Светлана Климович

Светлана Климович

Актриса дубляжа
Константин Гайдук

Константин Гайдук

Актёр дубляжа
Артур Агаджанян

Артур Агаджанян

Актёр дубляжа
Вячеслав Иванов

Вячеслав Иванов

Актёр дубляжа
Дмитрий Поликарпов

Дмитрий Поликарпов

Актёр дубляжа

Монтажёры

Карен Крамачек

Карен Крамачек

Karen Kramatschek
Монтажёр
Ханс Вайнгартнер

Ханс Вайнгартнер

Hans Weingartner
Монтажёр