Романтики «303» (фильм, 2018) смотреть онлайн

Мелодрама, Комедия114 мин18+

О фильме

Студентка биофака по имени Юле получает в наследство от брата дом на колесах «Мерседес 303» и отправляется в дорожное путешествие в Португалию, где ее ждет бойфренд. Случайный попутчик Ян оказывается очень интересным собеседником, и возникшая между героями связь ставит планы Юле под угрозу.

Страна
Германия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
114 мин / 01:54

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

