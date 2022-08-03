Романтики «303» (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.32018, 303
Мелодрама, Комедия114 мин18+
О фильме
Студентка биофака по имени Юле получает в наследство от брата дом на колесах «Мерседес 303» и отправляется в дорожное путешествие в Португалию, где ее ждет бойфренд. Случайный попутчик Ян оказывается очень интересным собеседником, и возникшая между героями связь ставит планы Юле под угрозу.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ХВРежиссёр
Ханс
Вайнгартнер
- МЭАктриса
Мала
Эмде
- АСАктёр
Антон
Спикер
- АШАктёр
Арндт
Шверинг-Зонрай
- ТШАктёр
Томас
Шмукерт
- ЙБАктёр
Йорг
Бундшух
- СЛАктёр
Стивен
Ланж
- МНАктёр
Мартин
Нойхаус
- ХШАктриса
Ханна
Шрёдер
- СЧАктриса
София
Чанетт
- ВДАктриса
Валерия
Дымова
- ХВСценарист
Ханс
Вайнгартнер
- СМСценарист
Сергей
Мойя
- ХВПродюсер
Ханс
Вайнгартнер
- САПродюсер
Саймон
Амбергер
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Климович
- КГАктёр дубляжа
Константин
Гайдук
- АААктёр дубляжа
Артур
Агаджанян
- ВИАктёр дубляжа
Вячеслав
Иванов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поликарпов
- ККМонтажёр
Карен
Крамачек
- ХВМонтажёр
Ханс
Вайнгартнер