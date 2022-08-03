Романтики «303» (фильм, 2018) смотреть онлайн

Студентка биофака по имени Юле получает в наследство от брата дом на колесах «Мерседес 303» и отправляется в дорожное путешествие в Португалию, где ее ждет бойфренд. Случайный попутчик Ян оказывается очень интересным собеседником, и возникшая между героями связь ставит планы Юле под угрозу.

