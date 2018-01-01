Роковой взрыв (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Во время празднования Пасхи в одном из районов Афин происходит событие, носящее, на первый взгляд, мелкий хулиганский характер – группа подростков исключительно ради забавы и от ничегонеделания взрывает уличный почтовый ящик. Однако эта шалость оборачивается катастрофой сразу для нескольких жителей этого района. Адия – нелегальная иммигрантка. Ей отказывают в праве опознать труп своего мужа, который погиб в автомобильной катастрофе, именно по причине отсутствия документов, подтверждающих личность. Спасение для девушки могло прийти из того самого почтового ящика, но теперь Адия вместе со своим новорождённым ребёнком вынуждены искать новое решение вопроса. Другие, но тоже горькие последствия от взрыва ждали Лену, её парня Ману, а также пожилую женщину Талию. Взрыв почтового ящика переплёл их жизни, и обстоятельства теперь тянут этих людей от света ко тьме



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