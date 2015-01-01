Роковое влечение
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Роковое влечение

Роковое влечение (фильм, 2015) смотреть онлайн

7.42015, Éperdument
Драмы, Мелодрамы105 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Его жизнь была беззаботной и счастливой — прекрасная работа, любящая жена, дочь. Но он готов потерять все ради нее. Кто она? Невинная девушка или сексуальная искусительница, легко манипулирующая мужчинами?

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Информация

Страна
Франция, Бельгия
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Роковое влечение»

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