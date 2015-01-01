Роковое влечение (фильм, 2015) смотреть онлайн
7.42015, Éperdument
Драмы, Мелодрамы105 мин18+
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Сюжет
Его жизнь была беззаботной и счастливой — прекрасная работа, любящая жена, дочь. Но он готов потерять все ради нее. Кто она? Невинная девушка или сексуальная искусительница, легко манипулирующая мужчинами?
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Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ПГРежиссёр
Пьер
Годо
- Актриса
Адель
Экзаркопулос
- ГГАктёр
Гийом
Гальенн
- СКАктриса
Стефани
Клео
- АПАктриса
Альенор
Пуасон
- СМАктриса
Сирьель
Мартинес
- СМАктриса
Сэльма
Мансури
- СМАктриса
Сабила
Муссадек
- ЖМАктриса
Жюли
Мулье
- МРАктриса
Мари
Ривьер
- МИАктриса
Марилин
Ивен
- ПГСценарист
Пьер
Годо
- КССценарист
Катрин
Сигюре
- СКПродюсер
Сирил
Кольбо-Жюстен
- ФГПродюсер
Филипп
Годо
- ЛПХудожница
Лизе
Пео
- ЭдМонтажёр
Эрве
де Люз
- Композитор
Робин
Кудер