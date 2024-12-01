Роковая ошибка (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Девушка-подросток Анна знакомится в интернете с обаятельным и умным Эриком, который вдвое старше нее. Несмотря на разницу в возрасте, Анна считает Эрика единственным, кто понимает ее и разделяет ее интересы. Когда же виртуальное знакомство внезапно перерастает в реальное, Анна оказывается перед дилеммой, решить которую ей невозможно.
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ЭРРежиссёр
Эми
Редфорд
- Актриса
Саммер
Феникс
- ГВАктриса
Грэйс
Ван Дин
- КГАктёр
Кайл
Галлнер
- ДГАктёр
Джесси
Гарсиа
- РХАктриса
Рейна
Хардести
- СРАктриса
Сьерра
Роуз
- ИААктёр
Индиана
Аффлек
- ГЭАктёр
Гейб
Экерт
- ПТАктёр
Пол
Тью
- ЧВАктёр
Чейз
Волькер
- СОСценарист
Скотт
Орган
- ЭРПродюсер
Эми
Редфорд
- ИВПродюсер
Иден
Вурмфельд
- СОПродюсер
Скотт
Орган
- ДСПродюсер
Дарен
Смит
- НКХудожница
Нэнси
Кэннон
- КДХудожник
Камилль
Джонсон
- ББОператор
Бобби
Буковски
- КУКомпозитор
Крэйг
Уэдрен