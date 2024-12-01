Роковая ошибка (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Девушка-подросток Анна знакомится в интернете с обаятельным и умным Эриком, который вдвое старше нее. Несмотря на разницу в возрасте, Анна считает Эрика единственным, кто понимает ее и разделяет ее интересы. Когда же виртуальное знакомство внезапно перерастает в реальное, Анна оказывается перед дилеммой, решить которую ей невозможно.

