Обычные деревенские ребята становятся героями, способными спасти целый мир. Приключенческая комедия «Роботы» — мультфильм, снятый малайзийскими режиссерами Чонгом Ти Чуа и Ах Лунгом в 2013 году. Это веселая история о дружбе, смелости и вере в себя.



Подросток Иван и его друзья живут в тихой деревушке Кампунг Гонг Лечар. Но однажды они встречают принцессу Аманду из виртуального мира Kingdom Hill. Девушка ищет способ спасти свое королевство и вернуться на трон, но для этого ей нужен герой — легендарный Солнечный воин. Иван и его команда оказываются втянутыми в цифровое приключение, где им предстоит пройти через испытания и встретиться в футбольном матче с гигантскими роботами.



Смотреть мультфильм «Роботы» будет интересно юным зрителям, которые любят приключения, спорт и добрые сказки.

