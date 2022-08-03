Храбрый и забавный лис по имени Робин Гуд и его лучший друг Маленький Джон, большой добродушный медведь, живут в свое удовольствие в Шервудском лесу. Эту веселую компанию давно разыскивает шериф Ноттингема. Он готовит друзьям ловушку: на турнире лучников Робин Гуда будет ждать засада. Но отважный лис все равно собирается участвовать в состязании: ведь только там у него есть шанс увидеть красавицу Марианну.

