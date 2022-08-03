Робин Гуд (фильм, 1973) смотреть онлайн
8.91973, Robin Hood
Мультфильм, Приключения79 мин6+
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О фильме
Храбрый и забавный лис по имени Робин Гуд и его лучший друг Маленький Джон, большой добродушный медведь, живут в свое удовольствие в Шервудском лесу. Эту веселую компанию давно разыскивает шериф Ноттингема. Он готовит друзьям ловушку: на турнире лучников Робин Гуда будет ждать засада. Но отважный лис все равно собирается участвовать в состязании: ведь только там у него есть шанс увидеть красавицу Марианну.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Мелодрама
КачествоSD
Время79 мин / 01:19
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ВРРежиссёр
Вольфганг
Райтерман
- ДХРежиссёр
Дэвид
Хэнд
- РМАктёр
Роджер
Миллер
- ПУАктёр
Питер
Устинов
- ТАктёр
Терри-Томас
- ББАктёр
Брайан
Бедфорд
- МЭАктриса
Моника
Эванс
- ФХАктёр
Фил
Харрис
- ЭДАктёр
Энди
Дивайн
- КШАктриса
Кэрол
Шелли
- ПБАктёр
Пэт
Баттрем
- ДЛАктёр
Джордж
Линдси
- ЛКСценарист
Ларри
Клеммонс
- КАСценарист
Кен
Андерсон
- ВДСценарист
Вэнс
Джерри
- ФТСценарист
Фрэнк
Томас
- ВРПродюсер
Вольфганг
Райтерман
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- АБАктёр дубляжа
Алексей
Борзунов
- Актёр дубляжа
Александр
Леньков
- ИЛАктёр дубляжа
Игорь
Ливанов
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- ДБКомпозитор
Джордж
Брунс