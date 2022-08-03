Робин Гуд
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Робин Гуд

Робин Гуд (фильм, 1973) смотреть онлайн

8.91973, Robin Hood
Мультфильм, Приключения79 мин6+

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О фильме

Храбрый и забавный лис по имени Робин Гуд и его лучший друг Маленький Джон, большой добродушный медведь, живут в свое удовольствие в Шервудском лесу. Эту веселую компанию давно разыскивает шериф Ноттингема. Он готовит друзьям ловушку: на турнире лучников Робин Гуда будет ждать засада. Но отважный лис все равно собирается участвовать в состязании: ведь только там у него есть шанс увидеть красавицу Марианну.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Мелодрама
Качество
SD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Робин Гуд»