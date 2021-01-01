Рита Морено: девушка, решившая рискнуть (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Проникновенный документальный фильм, приуроченный к 90-летию великой актрисы Бродвея и Голливуда Риты Морено. Вы узнаете, как непросто юной талантливой латиноамериканке было пробиться в годы, полные расовых и гендерных стереотипов, и какой нелегкой оказалась жизнь на вершине славы. Морено честно расскажет об изнанке популярности и испытаниях, выпавших на ее долю.



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