Рита Морено: девушка, решившая рискнуть
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Рита Морено: девушка, решившая рискнуть
6.72021, Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It
Документальные86 мин12+

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Рита Морено: девушка, решившая рискнуть (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Проникновенный документальный фильм, приуроченный к 90-летию великой актрисы Бродвея и Голливуда Риты Морено. Вы узнаете, как непросто юной талантливой латиноамериканке было пробиться в годы, полные расовых и гендерных стереотипов, и какой нелегкой оказалась жизнь на вершине славы. Морено честно расскажет об изнанке популярности и испытаниях, выпавших на ее долю.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

Рейтинг

7.7 IMDb