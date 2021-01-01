6.72021, Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It
Документальные86 мин12+
Этот фильм пока недоступен
Рита Морено: девушка, решившая рискнуть (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Проникновенный документальный фильм, приуроченный к 90-летию великой актрисы Бродвея и Голливуда Риты Морено. Вы узнаете, как непросто юной талантливой латиноамериканке было пробиться в годы, полные расовых и гендерных стереотипов, и какой нелегкой оказалась жизнь на вершине славы. Морено честно расскажет об изнанке популярности и испытаниях, выпавших на ее долю.
Рита Морено: девушка, решившая рискнуть смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
7.7 IMDb