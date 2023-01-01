Рискованный бизнес (фильм, 1983) смотреть онлайн
1983, Risky Business
Драмы, Мелодрамы95 мин18+
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Сюжет
Познакомьтесь: Джоул Гудсен. 17-летний студент колледжа. Примерный, ответственный, он был паинькой слишком долго. Пришла пора перемен. Родители Джоула собираются в отпуск и оставляют его присматривать за домом. Они доверяют ему.... и напрасно. Мечта каждого подростка - кошмар для его родителей. Н�е успеют родители Джоула ступить на борт самолета, как он начнет действовать.
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Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ПБРежиссёр
Пол
Брикман
- Актёр
Том
Круз
- РДАктриса
Ребекка
Де Морнэй
- Актёр
Джо
Пантольяно
- РМАктёр
Ричард
Мейсер
- БПАктёр
Бронсон
Пиншо
- КААктёр
Кертис
Армстронг
- НПАктёр
Николас
Прайор
- ДКАктриса
Джанет
Кэрролл
- ШДАктриса
Шера
Данезе
- РСАктёр
Рафаэль
Сбардж
- ПБСценарист
Пол
Брикман
- ДЭПродюсер
Джон
Эвнет
- Продюсер
Стив
Тиш
- РХХудожник
Ральф
Холл
- РЧМонтажёр
Ричард
Чю
- БСОператор
Брюс
Сёртис
- РВОператор
Рейнальдо
Вильялобос
- TDКомпозитор
Tangerine
Dream