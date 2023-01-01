Рискованный бизнес (фильм, 1983) смотреть онлайн

Сюжет

Познакомьтесь: Джоул Гудсен. 17-летний студент колледжа. Примерный, ответственный, он был паинькой слишком долго. Пришла пора перемен. Родители Джоула собираются в отпуск и оставляют его присматривать за домом. Они доверяют ему.... и напрасно. Мечта каждого подростка - кошмар для его родителей. Н�е успеют родители Джоула ступить на борт самолета, как он начнет действовать.



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