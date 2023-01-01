Рискованный бизнес
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Рискованный бизнес

Рискованный бизнес (фильм, 1983) смотреть онлайн

1983, Risky Business
Драмы, Мелодрамы95 мин18+

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Сюжет

Познакомьтесь: Джоул Гудсен. 17-летний студент колледжа. Примерный, ответственный, он был паинькой слишком долго. Пришла пора перемен. Родители Джоула собираются в отпуск и оставляют его присматривать за домом. Они доверяют ему.... и напрасно. Мечта каждого подростка - кошмар для его родителей. Не успеют родители Джоула ступить на борт самолета, как он начнет действовать.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Криминал, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рискованный бизнес»

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