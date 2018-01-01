WinkФильмыРио, я люблю тебяАктёры и съёмочная группа фильма «Рио, я люблю тебя»
Актёры и съёмочная группа фильма «Рио, я люблю тебя»
Режиссёры
Актёры
АктёрJames (segment "La Fortuna")
Бэзил ХоффманBasil Hoffman
АктрисаDorothy (segment "La Fortuna")
Эмили МортимерEmily Mortimer
АктёрEle (segment "Pas de Deux")
Родриго СантороRodrigo Santoro
АктрисаEla (segment "Pas de Deux")
Бруна ЛинзмейерBruna Linzmeyer
Актриса
Надин ЛабакиNadine Labaki
АктёрO Ator (segment "O Milagre")
Харви КейтельHarvey Keitel
АктрисаFelícia (transitions)
Клаудия АбреуCláudia Abreu
АктрисаDona Fulana (segment "Dona Fulana")
Фернанда МонтенегроFernanda Montenegro
АктёрLeandro (segment "Dona Fulana")
Эдуардо СтерблитчEduardo Sterblitch
АктёрManoel (segment "Dona Fulana")