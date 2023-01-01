Ринг (фильм, 1927) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Боксер Боб Корби победил Джека Сандерса в его аттракционном боксе и пригласил работать к себе в качестве спарринг-партнера. Но причиной такой внезапной дружбы послужила девушка Джека - Мейбл. Они стали встречаться втайне от него, что, тем не менее, не помешало Мейбл выйти замуж за Джека. Лишь спустя несколько лет, став успешным спортсменом Сандерс узнает об их тайной связи и вызывает Боба на ринг...



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