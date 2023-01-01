Рим, открытый город
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Рим, открытый город

Фильм Рим, открытый город

1945, Roma città aperta
Триллер, Драма16+
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О фильме

Рим в последние месяцы оккупации. Умирающая немецкая армия отчаянно хранит последние свои оплоты и жестоко расправляется с мятежниками. Но в сердце города уже родился свой отряд Сопротивления. Близок конец войны...

Рим, открытый город покупка билетов в кино онлайн

Страна
Италия
Жанр
Военный, Драма, Триллер
Качество
Full HD

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Актёры и съёмочная группа фильма «Рим, открытый город»