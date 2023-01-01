Фильм Рим, открытый город
1945, Roma città aperta
Триллер, Драма16+
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О фильме
Рим в последние месяцы оккупации. Умирающая немецкая армия отчаянно хранит последние свои оплоты и жестоко расправляется с мятежниками. Но в сердце города уже родился свой отряд Сопротивления. Близок конец войны...
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Рейтинг
- РРРежиссёр
Роберто
Росселлини
- НБАктёр
Нандо
Бруно
- ВААктёр
Вито
Анникьярико
- ФГАктёр
Франческо
Гранжаке
- ЭПАктёр
Эдуардо
Пассарелли
- ММАктриса
Мария
Мики
- ДГАктриса
Джованна
Галлетти
- МПАктёр
Марчелло
Пальеро
- САСценарист
Серджо
Амидеи
- ФФСценарист
Федерико
Феллини
- РРСценарист
Роберто
Росселлини
- ДАПродюсер
Джузеппе
Амато
- РЭПродюсер
Род
Э. Гейджер
- Й�БМонтажёр
Йоланда
Бенвенути
- ЭДМонтажёр
Эральдо
Да Рома
- РРКомпозитор
Ренцо
Росселлини