6.32021, Ricky Velez: Here's Everything
Документальный, Комедия55 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
Рики Велес: Обо всем понемногу (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Искрометное выступление актера и комика Рики Велеса (вы можете помнить его по фильму «Король Стейтен-Айленда»). Издание Variety внесло артиста в список «Десять комиков, которых стоит посмотреть». В своем первом спешле Рики сполна оправдывает розданные ранее авансы и показывает самобытный и очень честный юмор. Продюсером его сольного выступления для HBO стал именитый комедиограф Джадд Апатоу. Смотрите фильм «Рики Велес: Обо всем понемногу» в подписке Amediateka на Wink.
Рики Велес: Обо всем понемногу смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Документальный
Время55 мин / 00:55
Рейтинг
6.6 IMDb