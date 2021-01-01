Рики Велес: Обо всем понемногу (фильм, 2021) смотреть онлайн

Искрометное выступление актера и комика Рики Велеса (вы можете помнить его по фильму «Король Стейтен-Айленда»). Издание Variety внесло артиста в список «Десять комиков, которых стоит посмотреть». В своем первом спешле Рики сполна оправдывает розданные ранее авансы и показывает самобытный и очень честный юмор. Продюсером его сольного выступления для HBO стал именитый комедиограф Джадд Апатоу. Смотрите фильм «Рики Велес: Обо всем понемногу» в подписке Amediateka на Wink.



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