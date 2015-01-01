RideThePlanet. Северная Осетия (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
9.12015, RideThePlanet. Северная Осетия
Документальные18 мин6+
Сюжет
Фильм российского медиапроекта “RideThePlanet”, снят в апреле 2015 года на российском Кавказе в труднодоступных горных районах Северной Осетии и Ингушетии с использованием горных вертолетов. В съемках приняли участие сильнейшие российские спортсмены-фрирайдеры и горные гиды.
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