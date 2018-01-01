RideThePlanet. Очень велосипедное кино (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Фильм российского медиапроекта “RideThePlanet”, снят в июле 2018 года в горах региона Сочи и Красной Поляны, а также в труднодоступных горных районах Западной Абхазии с использованием вертолета. Фильм посвящен маунтинбайку и мото-эндуро, в съемках приняли участие сильнейшие российские спортсмены.



RideThePlanet смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.