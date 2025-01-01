Рианнон Диксон vs Терри Харпер
Wink
Фильмы
Рианнон Диксон vs Терри Харпер
2025, Rhiannon Dixon vs. Terri Harper
Спортивный46 мин18+
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Рианнон Диксон vs Терри Харпер (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

Главный женский бой года в легком дивизионе IBF – первая защита чемпионства мира Рианнон Диксон. В марте 2024 года Терри Харпер проиграла титульный поединок в первом полусреднем весе и спустя пять месяцев решила замахнуться на пояс в другой категории.

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Жанр
Спортивный
Время
46 мин / 00:46

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