Рианнон Диксон vs Терри Харпер (фильм, 2025) смотреть онлайн

Главный женский бой года в легком дивизионе IBF – первая защита чемпионства мира Рианнон Диксон. В марте 2024 года Терри Харпер проиграла титульный поединок в первом полусреднем весе и спустя пять месяцев решила замахнуться на пояс в другой категории.



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