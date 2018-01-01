WinkФильмыРезня зомбиАктёры и съёмочная группа фильма «Резня зомби»
Актёры и съёмочная группа фильма «Резня зомби»
Актёры
АктёрJack Stone
Кристиан БовингChristian Boeving
АктёрJohn 'Mad Dog' McKellen
Майк МитчеллMike Mitchell
АктрисаEden Shizuka
Тара КардиналTara Cardinal
АктрисаSam Neumann (в титрах: Ivy Marshall Corbin)
Айви КорбинIvy Corbin
АктёрGeneral Carter
Карл УортонCarl Wharton
АктёрDoug Mulligan
Джон КэмплингJon Campling
АктёрDragan Ilic
Дэниэл ВивианDaniel Vivian
АктёрDoctor Neumann
Джерри ШэнэхэнGerry Shanahan
АктрисаClaire Howard
Наталиа ХенаоNathalia Henao
АктёрSecretary of Defense