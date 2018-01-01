Wink
Резня зомби
Актёры и съёмочная группа фильма «Резня зомби»

Актёры и съёмочная группа фильма «Резня зомби»

Режиссёры

Люка Бони

Luca Boni
Режиссёр
Марко Ристори

Marco Ristori
Режиссёр

Актёры

Кристиан Бовинг

Christian Boeving
АктёрJack Stone
Майк Митчелл

Mike Mitchell
АктёрJohn 'Mad Dog' McKellen
Тара Кардинал

Tara Cardinal
АктрисаEden Shizuka
Айви Корбин

Ivy Corbin
АктрисаSam Neumann (в титрах: Ivy Marshall Corbin)
Карл Уортон

Carl Wharton
АктёрGeneral Carter
Джон Кэмплинг

Jon Campling
АктёрDoug Mulligan
Дэниэл Вивиан

Daniel Vivian
АктёрDragan Ilic
Джерри Шэнэхэн

Gerry Shanahan
АктёрDoctor Neumann
Наталиа Хенао

Nathalia Henao
АктрисаClaire Howard
Дэвид Уайт

David White
АктёрSecretary of Defense

Сценаристы

Люка Бони

Luca Boni
Сценарист
Марко Ристори

Marco Ristori
Сценарист

Продюсеры

Уве Болл

Uwe Boll
Продюсер
Люка Бони

Luca Boni
Продюсер
Марко Ристори

Marco Ristori
Продюсер

Монтажёры

Марко Ристори

Marco Ristori
Монтажёр