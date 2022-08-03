Резня зомби (фильм, 2013) смотреть онлайн
5.82013, Zombie Massacre
Ужасы, Боевик86 мин18+
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О фильме
Бактериологическое оружие, разработанное правительством США по созданию супер солдат, становится виновником эпидемии, разразившейся в тихом маленьком городке. Все жители были превращены в инфицированных зомби. Город находится в карантине, но правительство хочет уничтожить его, чтобы избежать распространения эпидемии. Коммандос наемников начинает зачистку…
Рейтинг
3.0 КиноПоиск
2.4 IMDb
- ЛБРежиссёр
Люка
Бони
- МРРежиссёр
Марко
Ристори
- КБАктёр
Кристиан
Бовинг
- ММАктёр
Майк
Митчелл
- ТКАктриса
Тара
Кардинал
- АКАктриса
Айви
Корбин
- КУАктёр
Карл
Уортон
- ДКАктёр
Джон
Кэмплинг
- ДВАктёр
Дэниэл
Вивиан
- ДШАктёр
Джерри
Шэнэхэн
- НХАктриса
Наталиа
Хенао
- ДУАктёр
Дэвид
Уайт
- ЛБСценарист
Люка
Бони
- МРСценарист
Марко
Ристори
- УБПродюсер
Уве
Болл
- ЛБПродюсер
Люка
Бони
- МРПродюсер
Марко
Ристори
- МРМонтажёр
Марко
Ристори