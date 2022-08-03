Резня зомби
Wink
Фильмы
Резня зомби

Резня зомби (фильм, 2013) смотреть онлайн

5.82013, Zombie Massacre
Ужасы, Боевик86 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Бактериологическое оружие, разработанное правительством США по созданию супер солдат, становится виновником эпидемии, разразившейся в тихом маленьком городке. Все жители были превращены в инфицированных зомби. Город находится в карантине, но правительство хочет уничтожить его, чтобы избежать распространения эпидемии. Коммандос наемников начинает зачистку…

Страна
Германия, США, Италия, Канада
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

3.0 КиноПоиск
2.4 IMDb