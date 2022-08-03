Бактериологическое оружие, разработанное правительством США по созданию супер солдат, становится виновником эпидемии, разразившейся в тихом маленьком городке. Все жители были превращены в инфицированных зомби. Город находится в карантине, но правительство хочет уничтожить его, чтобы избежать распространения эпидемии. Коммандос наемников начинает зачистку…

