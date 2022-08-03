Резня на студенческой вечеринке (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Sorority Party Massacre
Ужасы, Комедия99 мин18+
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О фильме
Опасаясь потери своего значка, детектив большого города соглашается помочь неуклюжему шерифу маленького городка в обычном расследовании по исчезновению людей, только чтобы обнаружить, что по крайней мере одна девочка пропадала в этом сонном рыбацком городке каждый год за последние двадцать лет.
Рейтинг
3.8 КиноПоиск
3.3 IMDb
- КВРежиссёр
Крис
В. Фриман
- ДДРежиссёр
Джастин
Джонс
- ТДАктёр
Томас
Дауни
- ЭОАктёр
Эд
О’Росс
- МСАктриса
Марисса
Скелл
- ИМАктриса
Ив
Мауро
- ЛИАктриса
Лесли
Истербрук
- РМАктёр
Ричард
Молл
- Актёр
Луис
Мэндилор
- Актёр
Кевин
Сорбо
- ИЙАктриса
Ивет
Йейтс
- КФАктриса
Кэйси
Фицджералд
- КВСценарист
Крис
В. Фриман
- ЭКПродюсер
Энтони
Клементи
- ТДПродюсер
Томас
Дауни
- КВПродюсер
Крис
В. Фриман
- ДДПродюсер
Джастин
Джонс
- ККХудожник
Кристофер
Коллар
- СПОператор
Стивен
Паркер