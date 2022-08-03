Резня на студенческой вечеринке (фильм, 2012) смотреть онлайн

Опасаясь потери своего значка, детектив большого города соглашается помочь неуклюжему шерифу маленького городка в обычном расследовании по исчезновению людей, только чтобы обнаружить, что по крайней мере одна девочка пропадала в этом сонном рыбацком городке каждый год за последние двадцать лет.

