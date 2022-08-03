Резня на студенческой вечеринке
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Резня на студенческой вечеринке

Резня на студенческой вечеринке (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Sorority Party Massacre
Ужасы, Комедия99 мин18+

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О фильме

Опасаясь потери своего значка, детектив большого города соглашается помочь неуклюжему шерифу маленького городка в обычном расследовании по исчезновению людей, только чтобы обнаружить, что по крайней мере одна девочка пропадала в этом сонном рыбацком городке каждый год за последние двадцать лет.

Страна
США
Жанр
Комедия, Ужасы
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

3.8 КиноПоиск
3.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Резня на студенческой вечеринке»