Рейд 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Рейд 2»

Режиссёры

Радж Кумар Гупта

Raj Kumar Gupta
Режиссёр

Актёры

Аджай Девган

Ajay Devgn
АктёрAmay Patnaik
Сушил Дахия

Sushil Dahiya
АктёрChief Minister
Раджат Капур

Rajat Kapoor
Актёр
Ваани Капур

Vaani Kapoor
АктрисаAnita

Сценаристы

Радж Кумар Гупта

Raj Kumar Gupta
Сценарист
Каран Вьяс

Karan Vyas
Сценарист
Ритеш Шах

Ritesh Shah
Сценарист

Продюсеры

Кумар Мангат Патхак

Kumar Mangat Pathak
Продюсер
Бхушан Кумар

Bhushan Kumar
Продюсер
Кришан Кумар

Krishan Kumar
Продюсер

Художники

Рита Гхош

Rita Ghosh
Художница