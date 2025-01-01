Рейд 2
Wink
Фильмы
Рейд 2

Фильм Рейд 2

2025, Raid 2
Драма, Триллер16+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

Сотрудник налоговой службы Индии Амай Патнаик за время своей работы изъял более 4200 кроров во время своих рейдов, и теперь расследует очередное преступление, совершённое «белым воротничком».

Рейд 2 покупка билетов в кино онлайн

Страна
Индия
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD

Рейтинг

6.6 IMDb