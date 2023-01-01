Ревущие двадцатые (фильм, 1939) смотреть онлайн бесплатно
1939, The Roaring Twenties
Триллер, Драма12+
О фильме
Шли «ревущие 20-е» годы, время, когда спор решали пулями, а автоматные очереди все чаще нарушали тишину улиц.Вернувшиеся в Чикаго по окончании Первой мировой войны, Джордж и Эдди начинают сколачивать свои капиталы, торгуя контрабандным спиртным и организовав крупную банду.
Их рэкет процветает, пока «здоровая» конкуренция не вмешивается в их дружбу. Выясняется, что уложить всех вокруг себя гораздо проще, чем договориться...
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Рейтинг
- РУРежиссёр
Рауль
Уолш
- ДКАктёр
Джеймс
Кэгни
- ПЛАктриса
Присцилла
Лэйн
- ХБАктёр
Хамфри
Богарт
- ГДАктриса
Глэдис
Джордж
- ДЛАктёр
Джеффри
Линн
- ФМАктёр
Фрэнк
МакХью
- ПКАктёр
Пол
Келли
- ЭРАктриса
Элизабет
Рисдон
- ЭКАктёр
Эдвард
Кин
- ДСАктёр
Джо
Сойер
- ДКАктёр
Джозеф
Крехан
- ДМАктёр
Джордж
Микер
- ДХАктёр
Джон
Хэмилтон
- РЭАктёр
Роберт
Эллиотт
- ЭЧАктёр
Эдди
Чандлер
- ДУСценарист
Джерри
Уолд
- РРСценарист
Роберт
Россен
- МХСценарист
Марк
Хеллингер
- ДУСценарист
Джон
Уэксли
- МХПродюсер
Марк
Хеллингер
- ХБПродюсер
Хэл
Б. Уоллис
- ЭХОператор
Эрнест
Хэллер
- РХКомпозитор
Рэй
Хайндорф
- ХРКомпозитор
Хайнц
Рёмхельд