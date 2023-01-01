Рев волны (фильм, 2023) смотреть онлайн

Юный серфер не может принять смерть своего отца и попадает под влияние нового священника, вселяющего в него надежду вновь увидеться с погибшим. Поэтичная драма о взрослении «Рев волны» — фильм 2023 года о том, как не утонуть в собственных мечтах.



Подросток по имени Дондо живет в маленьком шотландском городе Уиг с матерью. Его отец был рыбаком и год назад без вести пропал где-то посреди Атлантического океана. Хотя его тело и даже лодку так и не нашли, большинство понимает, что человек не мог выжить посреди суровой стихии. Однако Дондо не готов смириться со смертью родителя и теперь проводит большую часть свободного времени на серфинговой доске, растворяясь в волнах. Новый священник в местной церкви склоняет Дондо к религии, вселяя, возможно, ложную надежду на счастливое спасение отца. Удерживать связь с реальностью юноше помогает Сэс, одноклассница-бунтарка, которая, несмотря на недовольство родителей, тепло относится к Дондо.



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