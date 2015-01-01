Решала 2 (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.82015, Решала 2
Драмы, Криминал81 мин18+
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Сюжет
Продолжение бандитской саги о двух братьях из Бурятии. Многое изменилось за прошедшие четыре года. Каша сменил имя и начал жизнь с чистого листа: переехал в другой город и создал счастливую семью. Но прошлое догоняет его. На свободу выходит Завгар, который попал в тюрьму из-за наводки Каши. В то же время местные авторитеты Витя Черный и Добрый ведут войну за власть над криминальным миром Улан-Удэ. Черный рассчитывает на поддержку недавно освободившегося Завгара, ноо тот сперва планирует отомстить Каше., чтобы узнать, сможет ли Каша снова выйти сухим из воды
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Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb
- РАРежиссёр
Роман
Асхаев
- АФАктёр
Александр
Фролов
- МКАктёр
Мосэ
Куртанидзе
- КОАктёр
Константин
Озеров
- ЧААктёр
Чингиз
Аздаев
- АЕАктриса
Арина
Есина
- РБАктёр
Руслан
Балакшиев
- АНАктриса
Алина
Намсараева
- ВБАктёр
Владимир
Брест
- ЕЗСценарист
Евгений
Замалиев
- ЖБСценарист
Жаргал
Бадмацыренов
- РАСценарист
Роман
Асхаев
- ЕЗПродюсер
Евгений
Замалиев
- СГПродюсер
Сергей
Гармаев
- ЕОМонтажёр
Евгений
Очиров
- АИОператор
Алексей
Ионов
- РАОператор
Роман
Асхаев
- АРКомпозитор
Андрей
Роговой