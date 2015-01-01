Решала 2
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Решала 2

Решала 2 (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.82015, Решала 2
Драмы, Криминал81 мин18+

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Сюжет

Продолжение бандитской саги о двух братьях из Бурятии. Многое изменилось за прошедшие четыре года. Каша сменил имя и начал жизнь с чистого листа: переехал в другой город и создал счастливую семью. Но прошлое догоняет его. На свободу выходит Завгар, который попал в тюрьму из-за наводки Каши. В то же время местные авторитеты Витя Черный и Добрый ведут войну за власть над криминальным миром Улан-Удэ. Черный рассчитывает на поддержку недавно освободившегося Завгара, ноо тот сперва планирует отомстить Каше., чтобы узнать, сможет ли Каша снова выйти сухим из воды

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Решала 2»

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