Религиозный (фильм, 2008) смотреть онлайн
7.12008, Религиозный
Документальные, Комедии97 мин16+
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Сюжет
Необычный взгляд необычного человека на вопросы, связанные с религией. Телеведущий, комик и автор книг Билл Маар путешествует по миру, общаясь с людьми разных вероисповеданий, в поисках ответов на свои каверзные вопросы.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыВоенные, Комедии, Документальные
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ЛЧРежиссёр
Ларри
Чарльз
- БМАктёр
Билл
Мар
- ТБАктёр
Таль
Бачман
- ДБАктёр
Джонатан
Болден
- ФКАктёр
Френсис
Коллинз
- ДКАктёр
Джордж
Койн
- БКАктёр
Бенжамин
Крим
- ДКАктёр
Джереми
Каммингс
- ХЛАктёр
Хосе
Луис Де Хесус Миранда
- ФЭАктриса
Фатима
Элатик
- БМСценарист
Билл
Мар
- БМПродюсер
Билл
Мар
- ДГМонтажёр
Джефф
Грот
- ДММонтажёр
Джеффри
М. Вернер
- ЭХОператор
Энтони
Хардвик