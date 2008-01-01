Религиозный
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Религиозный

Религиозный (фильм, 2008) смотреть онлайн

7.12008, Религиозный
Документальные, Комедии97 мин16+

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Сюжет

Необычный взгляд необычного человека на вопросы, связанные с религией. Телеведущий, комик и автор книг Билл Маар путешествует по миру, общаясь с людьми разных вероисповеданий, в поисках ответов на свои каверзные вопросы.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Военные, Комедии, Документальные

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb