Река памяти (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
8.32021, Река памяти
Драмы33 мин12+
Сюжет
День ветерана, который посещает места, связывающие его с прошлым. Они бередят его душу и пробуждают воспоминания.
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Информация
Рейтинг
8.9 IMDb
- АУРежиссёр
Александр
Удальцов
- ГСАктёр
Гелий
Сысоев
- ИКАктёр
Иван
Конкин
- АНАктёр
Антон
Наумов
- АСАктёр
Андрей
Сулимовский
- ГХАктёр
Георгий
Христич
- МГАктриса
Мария
Грицук
- ОКАктриса
Оксана
Кудлай
- ДЖАктриса
Диана
Жирина
- ИКАктёр
Иван
Корепин
- Актёр
Егор
Бакулин
- АНПродюсер
Алексей
Неймышев
- РДПродюсер
Роман
Дашкин
- ЛНПродюсер
Лев
Неймышев
- СМПродюсер
Сергей
Морозов
- ЕСОператор
Евгений
Седунов
- ЕСКомпозитор
Евгений
Седунов
- АСКомпозитор
Андрей
Сулимовский