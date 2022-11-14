Реинкарнация: Пришествие дьявола (фильм, 2020) смотреть онлайн

Отмеченный критикой фильм ужасов о пожилой паре, похищающей женщину, чтобы переселить дух своего мертвого внука в ее еще не рожденного сына. Генри и Одри потеряли дочь и внука в результате несчастного случая. Так и не сумев вернуться к нормальной жизни, они присоединяются к группе сатанистов. Те соглашаются помочь и рассказывают о ритуале, при помощи которого душу погибшего мальчика можно поселить в теле ребенка, еще не покинувшего материнскую утробу. Генри похищает свою беременную пациентку Шэннон, и вместе с женой проводит темную церемонию. Вскоре они поймут, что таким образом впустили в этот мир абсолютное зло. Что им предстоит пережить – узнаете из фильма «Реинкарнация. Пришествие дьявола» (2020), посмотрев его на Wink онлайн.

