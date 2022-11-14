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Реинкарнация: Пришествие дьявола (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Отмеченный критикой фильм ужасов о пожилой паре, похищающей женщину, чтобы переселить дух своего мертвого внука в ее еще не рожденного сына. Генри и Одри потеряли дочь и внука в результате несчастного случая. Так и не сумев вернуться к нормальной жизни, они присоединяются к группе сатанистов. Те соглашаются помочь и рассказывают о ритуале, при помощи которого душу погибшего мальчика можно поселить в теле ребенка, еще не покинувшего материнскую утробу. Генри похищает свою беременную пациентку Шэннон, и вместе с женой проводит темную церемонию. Вскоре они поймут, что таким образом впустили в этот мир абсолютное зло. Что им предстоит пережить – узнаете из фильма «Реинкарнация. Пришествие дьявола» (2020), посмотрев его на Wink онлайн.
Рейтинг
- ШМАктриса
Шейла
Маккарти
- ДРАктёр
Джулиан
Ричингс
- КМАктриса
Константина
Мантелос
- ЯБАктёр
Янник
Биссон
- ЛУАктриса
Ланетт
Уэр
- КСАктриса
Клер
Столлери
- СКАктёр
Скотт
Квальейру
- ДУАктёр
Дэкстон
Уилльям Ланд
- КЛАктриса
Кейтлин
Либ
- ККСценарист
Кит
Купер
- КСПродюсер
Клер
Столлери
- СКПродюсер
Скотт
Квальейру
- ККПродюсер
Кит
Купер
- ОКПродюсер
Одри
Каммингс
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо
- ИУАктёр дубляжа
Игорь
Ушаков
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- АКХудожница
Александрия
Кук
- ДМКомпозитор
Джон
МакКарти