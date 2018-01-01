Wink
Фильмы
Реинкарнация. Картины с того света
Актёры и съёмочная группа фильма «Реинкарнация. Картины с того света»

Актёры и съёмочная группа фильма «Реинкарнация. Картины с того света»

Режиссёры

Сурапонг Пленсанг

Сурапонг Пленсанг

Surapong Ploensang
Режиссёр

Актёры

Чаянит Чансангавей

Чаянит Чансангавей

Chayanit Chansangavej
АктрисаRuja
Никкун

Никкун

Nichkhun
АктёрTim
Нуттхатча Падован

Нуттхатча Падован

Nutthatcha Padovan
АктрисаRachael
Кунканич Кхумкронг

Кунканич Кхумкронг

Kunkanich Khumkrong
АктрисаDa
Сахаяк Бунтханакит

Сахаяк Бунтханакит

Sahajak Boonthanakit
АктёрWichai
Байрон Бишоп

Байрон Бишоп

Byron Bishop
АктёрPakorn
Мачида Суттхикулпханич

Мачида Суттхикулпханич

Machida Sutthikunphanit
АктрисаChild Ruja
Нуалпанод Кхианпукди

Нуалпанод Кхианпукди

Nualpanod Khianpukdee
АктрисаWipa
Пранчанок Пхансамдэнг

Пранчанок Пхансамдэнг

Pranchanok Phansamdaeng
АктрисаChild Worakorn
Пхипхоб Камолкетсопхон

Пхипхоб Камолкетсопхон

Phiphob Kamolketsophon
Актёр

Сценаристы

Онуса Донсавай

Онуса Донсавай

Onusa Donsawai
Сценарист
Пун Хомчын

Пун Хомчын

Pun Homchuen
Сценарист
Сурапонг Пленсанг

Сурапонг Пленсанг

Surapong Ploensang
Сценарист
Еакасит Тхайраат

Еакасит Тхайраат

Eakasit Thairaat
Сценарист

Актёры дубляжа

Алия Насырова

Алия Насырова

Актриса дубляжа
Александр Арзин

Александр Арзин

Актёр дубляжа
Дарья Фомичева

Дарья Фомичева

Актриса дубляжа
Анна Горкина

Анна Горкина

Актриса дубляжа
Михаил Глушковский

Михаил Глушковский

Актёр дубляжа

Операторы

Натданай Наксуван

Натданай Наксуван

Natdanai Naksuwarn
Оператор

Композиторы

Сиват Хомкхам

Сиват Хомкхам

Siwat Homkham
Композитор