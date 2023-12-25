Реинкарнация. Картины с того света (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Азиатский хоррор о женщине и ее дочери, которые приезжают в Таиланд, чтобы принять в наследство большой особняк. Там хранятся картины, способные убить своих владельцев. Руджа уже долгое время живет в Нью-Йорке и воспитывает дочь Рэйчел. Однажды их находит старый друг семьи Вичай. Он настаивает, что Рудже нужно как можно скорее вернуться в Таиланд, где недавно скончался ее отец. Помимо огромного поместья с домработницей, он также оставил в наследство две ценные картины. Вичай уже нашел потенциальных покупателей, но ему нужно согласие Руджи. Та только рада от них избавиться: прошлый хозяин картин убил свою семью и наложил на себя руки. К тому же, деньги будут весьма кстати, ведь Рэйчел нужно сделать дорогую операцию на глаза. Вичай считает, что перед продажей картины лучше отреставрировать, и поручает это своему сыну. Но чем больше Руджа вглядывается в эти полотна, тем сильнее они разрушаются, пробуждая страшные воспоминания. Чем может быть опасно искусство, расскажет «Реинкарнация. Картины с того света» — фильм 2022 смотреть онлайн можно на Wink.
СтранаЮжная Корея, Таиланд
ЖанрУжасы
КачествоFull HD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
- СПРежиссёр
Сурапонг
Пленсанг
- ЧЧАктриса
Чаянит
Чансангавей
- НАктёр
Никкун
- НПАктриса
Нуттхатча
Падован
- ККАктриса
Кунканич
Кхумкронг
- СБАктёр
Сахаяк
Бунтханакит
- ББАктёр
Байрон
Бишоп
- МСАктриса
Мачида
Суттхикулпханич
- НКАктриса
Нуалпанод
Кхианпукди
- ППАктриса
Пранчанок
Пхансамдэнг
- ПКАктёр
Пхипхоб
Камолкетсопхон
- ОДСценарист
Онуса
Донсавай
- ПХСценарист
Пун
Хомчын
- СПСценарист
Сурапонг
Пленсанг
- ЕТСценарист
Еакасит
Тхайраат
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- АААктёр дубляжа
Александр
Арзин
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фомичева
- АГАктриса дубляжа
Анна
Горкина
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Глушковский
- ННОператор
Натданай
Наксуван
- СХКомпозитор
Сиват
Хомкхам