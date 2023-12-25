Реинкарнация. Картины с того света (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Азиатский хоррор о женщине и ее дочери, которые приезжают в Таиланд, чтобы принять в наследство большой особняк. Там хранятся картины, способные убить своих владельцев. Руджа уже долгое время живет в Нью-Йорке и воспитывает дочь Рэйчел. Однажды их находит старый друг семьи Вичай. Он настаивает, что Рудже нужно как можно скорее вернуться в Таиланд, где недавно скончался ее отец. Помимо огромного поместья с домработницей, он также оставил в наследство две ценные картины. Вичай уже нашел потенциальных покупателей, но ему нужно согласие Руджи. Та только рада от них избавиться: прошлый хозяин картин убил свою семью и наложил на себя руки. К тому же, деньги будут весьма кстати, ведь Рэйчел нужно сделать дорогую операцию на глаза. Вичай считает, что перед продажей картины лучше отреставрировать, и поручает это своему сыну. Но чем больше Руджа вглядывается в эти полотна, тем сильнее они разрушаются, пробуждая страшные воспоминания. Чем может быть опасно искусство, расскажет «Реинкарнация. Картины с того света» — фильм 2022 смотреть онлайн можно на Wink.

