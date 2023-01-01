Реджис Прогрейс vs. Даниэлито Соррилья (фильм, 2023) смотреть онлайн

Реджис Прогрейс vs. Даниэлито Соррилья
2023, Regis Prograis vs. Danielito Zorrilla
Спортивный69 мин18+
О фильме

Реджис Прогрейс проведет дебютную защиту мирового титула WBC в родном Новом Орлеане – что может быть приятнее и почетнее для спортсмена? Только победа в столь важном поединке. К тому же соперник, Даниэлито Соррилья, недавно уже проигрывал американцу на его родной земле – Арнольду Барбозе-младшему в Калифорнии. Чем не знак?

