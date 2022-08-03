Ребенок Розмари
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Ребенок Розмари

Ребенок Розмари (фильм, 1968) смотреть онлайн

8.01968, Rosemary's Baby
Ужасы, Драма131 мин18+

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О фильме

Молодая бездетная пара Розмари и Гай Вудхаузы переезжают в нью-йорский Бремфорд. Однажды Розмари видит странное видение, будто она плывет на яхте с Гаем, который превращается в демона и насилует еe. Через несколько дней девушка узнает, что беременна.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма
Качество
SD
Время
131 мин / 02:11

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ребенок Розмари»