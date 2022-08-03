Ребенок Розмари (фильм, 1968) смотреть онлайн
8.01968, Rosemary's Baby
Ужасы, Драма131 мин18+
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О фильме
Молодая бездетная пара Розмари и Гай Вудхаузы переезжают в нью-йорский Бремфорд. Однажды Розмари видит странное видение, будто она плывет на яхте с Гаем, который превращается в демона и насилует еe. Через несколько дней девушка узнает, что беременна.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
8.0 IMDb
- Режиссёр
Роман
Полански
- МФАктриса
Миа
Фэрроу
- ДКАктёр
Джон
Кассаветис
- РГАктриса
Рут
Гордон
- СБАктёр
Сидни
Блэкмер
- МЭАктёр
Морис
Эванс
- РБАктёр
Ральф
Беллами
- ВВАктриса
Виктория
Ветри
- ПКАктриса
Пэтси
Келли
- ИКАктёр
Илайша
Кук мл.
- ЭХАктриса
Эммалин
Хенри
- Сценарист
Роман
Полански
- АЛСценарист
Айра
Левин
- УКПродюсер
Уильям
Касл
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- ИСАктриса дубляжа
Ирина
Савина
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- ДЯАктёр дубляжа
Дмитрий
Ячевский
- ДШХудожник
Джоэль
Шиллер
- Художница
Антея
Силберт
- ДРХудожник
Джордж
Р. Нельсон
- СОМонтажёр
Сэм
О’Стин
- УАОператор
Уильям
А. Фрейкер
- КККомпозитор
Кшиштоф
Комеда