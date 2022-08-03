Разыскивающий (фильм, 1980) смотреть онлайн
1980, Cruising
Триллер, Драма97 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
После серии жесточайших преступлений, произошедших в среде нью-йоркских гомосексуалов, полицейский «под прикрытием» пускается на поиски убийцы. Детективу Стивену Бернсу предстоит проникнуть в самые злачные места Нью-Йорка и стать «своим» в кругу садо-мазохистов. Ключом к разгадке тайны может оказаться... сам Стив.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.5 IMDb
- УФРежиссёр
Уильям
Фридкин
- Актёр
Аль
Пачино
- ПСАктёр
Пол
Сорвино
- КААктриса
Карен
Аллен
- РКАктёр
Ричард
Кокс
- ДСАктёр
Дон
Скардино
- ДСАктёр
Джо
Спинелл
- ДААктёр
Джей
Аковоне
- РЮАктёр
Рэнди
Юргенсен
- БХАктёр
Бартон
Хейман
- ДДАктёр
Джин
Дэвис
- УФСценарист
Уильям
Фридкин
- ДУСценарист
Джеральд
Уокер
- ДВПродюсер
Джерри
Вайнтрауб
- БХПродюсер
Бертт
Харрис
- БСМонтажёр
Бад
С. Смит
- ДАОператор
Джеймс
А. Контнер
- ДНКомпозитор
Джек
Ницше