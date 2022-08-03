Разыскивающий (фильм, 1980) смотреть онлайн

После серии жесточайших преступлений, произошедших в среде нью-йоркских гомосексуалов, полицейский «под прикрытием» пускается на поиски убийцы. Детективу Стивену Бернсу предстоит проникнуть в самые злачные места Нью-Йорка и стать «своим» в кругу садо-мазохистов. Ключом к разгадке тайны может оказаться... сам Стив.

