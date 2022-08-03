Разорванный занавес (фильм, 1966) смотреть онлайн
1966, Torn Curtain
Триллер, Драма122 мин18+
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О фильме
Майкл Армстронг — американский профессор-физик - разрабатывает новый вид ядерных ракет. Для того чтобы узнать секретную формулу конкурента, ученого Густава Линдта из Лейпцига, Армстронг временно переезжает в Восточную Германию.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Альфред
Хичкок
- Актёр
Пол
Ньюман
- Актриса
Джули
Эндрюс
- ЛКАктриса
Лиля
Кедрова
- ХФАктёр
Хансйёрг
Фельми
- ТТАктриса
Тамара
Туманова
- ЛДАктёр
Людвиг
Донат
- ВКАктёр
Вольфганг
Килинг
- ГШАктёр
Гюнтер
Штрак
- ДОАктёр
Дэвид
Опатошу
- ГФАктриса
Гизела
Фишер
- БМСценарист
Брайан
Мур
- УХСценарист
Уиллис
Холл
- КУСценарист
Кит
Уотерхаус
- Продюсер
Альфред
Хичкок
- ДМХудожник
Джордж
Мило
- ДЭКомпозитор
Джон
Эддисон