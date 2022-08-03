Разорванный занавес
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Разорванный занавес

Разорванный занавес (фильм, 1966) смотреть онлайн

1966, Torn Curtain
Триллер, Драма122 мин18+

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О фильме

Майкл Армстронг — американский профессор-физик - разрабатывает новый вид ядерных ракет. Для того чтобы узнать секретную формулу конкурента, ученого Густава Линдта из Лейпцига, Армстронг временно переезжает в Восточную Германию.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
Full HD
Время
122 мин / 02:02

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb