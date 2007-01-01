Раздумье
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Раздумье

Раздумье (фильм, 2007) смотреть онлайн

6.32007, AfterThought
Ужасы, Триллеры81 мин18+

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Сюжет

Обычная школьница Кристи Доусон является проводником между мирами живых и мертвых. Не в состоянии контролировать свой дар, она страдает от ужасающих видений. Кто-то начинает убивать окружающих Кристи людей, и ее единственная надежда на выживание - раскрыть страшную тайну родного города.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Ужасы, Триллеры

Рейтинг

2.7 IMDb