Раздумье (фильм, 2007) смотреть онлайн
6.32007, AfterThought
Ужасы, Триллеры81 мин18+
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Сюжет
Обычная школьница Кристи Доусон является проводником между мирами живых и мертвых. Не в состоянии контролировать свой дар, она страдает от ужасающих видений. Кто-то начинает убивать окружающих Кристи людей, и ее единственная надежда на выживание - раскрыть страшную тайну родного города.
Раздумье смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
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Рейтинг
2.7 IMDb