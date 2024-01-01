Разборки в Бангкоке (фильм, 2024) смотреть онлайн
Сюжет
Американский агент внедряется в самую опасную банду Таиланда, чтобы остановить серию ужасающих преступлений. Брутальный боевик «Разборки в Бангкоке» — фильм с захватывающими драками и напряженным сюжетом.
Во время очередной операции агент Эндрю Кан перехватывает контейнер с пятью трупами, внутри которых спрятана партия наркотиков. И он, и его начальство знают, кто за этим стоит — печально известная банда Доминика Месиаса, орудующая в Бангкоке. Теперь путь Кана лежит в Таиланд, где ему предстоит внедриться в преступную организацию и добраться до Месиаса, который не спешит доверять новичку, несмотря на его впечатляющие навыки. Но когда настанет время действовать, сможет ли Кан пойти против новых друзей?
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Информация
Рейтинг
- ЧСРежиссёр
Чайя
Супаннарат
- ДСАктёр
Дайра
Сао
- ЭЭАктёр
Эллиотт
Эллисон
- ББАктёр
Байрон
Бишоп
- СБАктёр
Сахаяк
Бунтханакит
- ЧКАктёр
Чатчаван
Камонсакпитак
- АКАктёр
Андрей
Касушкин
- БЛАктёр
Брайан
Лэ
- ЯШАктёр
Ярослав
Швец
- ТПАктёр
Тофан
Пирани
- БУАктёр
Беар
Уильямс
- ЛУСце�нарист
Лоуренс
Уолш
- ЭБПродюсер
Эхуд
Блайберг
- ЧЛПродюсер
Чарли
Лахэй
- ДСПродюсер
Дайра
Сао
- СГКомпозитор
Скотт
Глазгоу