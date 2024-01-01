Разборки в Бангкоке
Wink
Фильмы
Разборки в Бангкоке
7.42024, Bangkok Dog
Боевики, Криминал84 мин18+
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Разборки в Бангкоке (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Американский агент внедряется в самую опасную банду Таиланда, чтобы остановить серию ужасающих преступлений. Брутальный боевик «Разборки в Бангкоке» — фильм с захватывающими драками и напряженным сюжетом.

Во время очередной операции агент Эндрю Кан перехватывает контейнер с пятью трупами, внутри которых спрятана партия наркотиков. И он, и его начальство знают, кто за этим стоит — печально известная банда Доминика Месиаса, орудующая в Бангкоке. Теперь путь Кана лежит в Таиланд, где ему предстоит внедриться в преступную организацию и добраться до Месиаса, который не спешит доверять новичку, несмотря на его впечатляющие навыки. Но когда настанет время действовать, сможет ли Кан пойти против новых друзей?

К чему приведет эта операция, вы узнаете, если будете смотреть фильм «Разборки в Бангкоке» 2024 года онлайн на Wink.

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Информация

Страна
Таиланд
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Криминал

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