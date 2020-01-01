Разбитая колыбель (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Две семейные пары знакомятся в роддоме: у Оливии и Брук практически одновременно начинаются роды, а их мужья Гари и Глен выступают как группа поддержки. Однако непредвиденная трагедия омрачает радостные события. Новорожденная дочь Оливии и Гари вскоре умирает, тогда как у Брук и Глена на свет появляется здоровая малышка. Спустя полгода Оливия пытается сблизиться с Брук, но, кажется, ею движут отнюдь не дружеские мотивы, а болезненный интерес к дочери приятельницы. К чему это приведет?



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