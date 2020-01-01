Разбитая колыбель (фильм, 2020) смотреть онлайн
7.52020, A Mother Knows Worst
Триллеры, Драмы86 мин18+
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Сюжет
Две семейные пары знакомятся в роддоме: у Оливии и Брук практически одновременно начинаются роды, а их мужья Гари и Глен выступают как группа поддержки. Однако непредвиденная трагедия омрачает радостные события. Новорожденная дочь Оливии и Гари вскоре умирает, тогда как у Брук и Глена на свет появляется здоровая малышка. Спустя полгода Оливия пытается сблизиться с Брук, но, кажется, ею движут отнюдь не дружеские мотивы, а болезненный интерес к дочери приятельницы. К чему это приведет?
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Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.6 IMDb
- КЛАктриса
Кэти
Леклерк
- ДШАктёр
Джефф
Шайн
- ВБАктриса
Виктория
Барабаш
- ТКАктёр
Тодд
Кахун
- ХААктриса
Хитер
Анкени
- КМАктриса
Кэти
Мишелс
- ТТАктёр
Тайи
Тильгман
- АЧАктриса
Аврора
Чикконе-Скотт
- МХАктриса
Марта
Хэкетт
- РХАктриса
Ранджиндер
Ханс
- СЛСценарист
Стивен
Лайонс
- КЭПродюсер
Кристиан
Экерман
- ТБПродюсер
Том
Берри
- ЛЯХудожница
Лэйн
Янг
- НРХудожница
Никки
Рарик
- МММонтажёр
Майк
Мендес
- ЭАОператор
Эрик
Андерсон