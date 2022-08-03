Районы (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Rayony
Драма, Криминал86 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Алматы, 1987 год. 16-летний Арсен переезжает из военного городка в центр столицы и поступает в новую школу. Там царит строгая иерархия и, чтобы выжить, надо состоять в одной из районных группировок. Арсен входит в тусовку, но вскоре разочаровывается в новых друзьях и становится отщепенцем.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb
- АСРежиссёр
Акан
Сатаев
- ШСАктёр
Шарип
Серик
- АСАктриса
Асель
Сагатова
- ЖААктёр
Жандос
Айбасов
- ДААктёр
Данияр
Алшинов
- ЭНАктёр
Эльтерес
Нуржанов
- МСАктриса
Марьям
Сатаева
- ССАктёр
Сануржан
Сулейменов
- ЖОАктёр
Жан
Оспанов
- ВЛАктёр
Владимир
Логинов
- ИЛАктёр
Илья
Лошицкий
- ТЖСценарист
Тимур
Жаксылыков
- ЕКПродюсер
Ернар
Курмашев
- АСПродюсер
Акан
Сатаев
- АМПродюсер
Алия
Мендыгожина
- ХКОператор
Хасанбек
Кыдыралиев
- АЗКомпозитор
Алим
Заиров
- РВКомпозитор
Роман
Вишневский