Районы (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Rayony
Драма, Криминал86 мин18+

О фильме

Алматы, 1987 год. 16-летний Арсен переезжает из военного городка в центр столицы и поступает в новую школу. Там царит строгая иерархия и, чтобы выжить, надо состоять в одной из районных группировок. Арсен входит в тусовку, но вскоре разочаровывается в новых друзьях и становится отщепенцем.

Страна
Казахстан
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb

