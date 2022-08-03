Районы (фильм, 2016) смотреть онлайн

Алматы, 1987 год. 16-летний Арсен переезжает из военного городка в центр столицы и поступает в новую школу. Там царит строгая иерархия и, чтобы выжить, надо состоять в одной из районных группировок. Арсен входит в тусовку, но вскоре разочаровывается в новых друзьях и становится отщепенцем.

