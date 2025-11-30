Райан Гарсия vs Хосе Лопес (фильм, 2019) смотреть онлайн

Суперзвезда соцсетей и один из главных талантов мирового бокса активно топает на вершину. Непобедимый Райан Гарсия пока не претендует на большие титулы, набивая солидную статистику на латиноамериканских середняках. Получается, как правило, зрелищно, о чем говорит количество нокаутов – 14 за 17 боев. Видимо, болезненные неприятности ждут и беднягу Хосе Лопеса.

