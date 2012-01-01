Рай: Вера
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Рай: Вера

Рай: Вера (фильм, 2012) смотреть онлайн

6.22012, Paradies: Glaube
Драмы108 мин18+

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Сюжет

Анна-Мария, по профессии рентгенотехник, уверена, что рай — там, где Иисус. Она посвящает весь свой отпуск миссионерской работе, чтобы Австрию можно было вернуть на путь добродетели. Ежедневно она совершает паломничество по Вене: ходит от дома к дому с полуметровой статуей девы Марии. В один прекрасный день после многих лет отсутствия домой возвращается ее муж, мусульманин из Египта, прикованный к инвалидному креслу.

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Информация

Страна
Австрия, Германия, Франция
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb