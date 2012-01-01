Рай: Вера (фильм, 2012) смотреть онлайн
6.22012, Paradies: Glaube
Драмы108 мин18+
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Сюжет
Анна-Мария, по профессии рентгенотехник, уверена, что рай — там, где Иисус. Она посвящает весь свой отпуск миссионерской работе, чтобы Австрию можно было вернуть на путь добродетели. Ежедневно она совершает паломничество по Вене: ходит от дома к дому с полуметровой статуей девы Марии. В один прекрасный день после многих лет отсутствия домой возвращается ее муж, мусульманин из Египта, прикованный к инвалидному креслу.
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb
- УЗРежиссёр
Ульрих
Зайдль
- МХАктриса
Мария
Хофштаттер
- НСАктёр
Набил
Сале
- РРАктёр
Рене
Рупник
- НБАктриса
Наталья
Баранова
- ТМАктёр
Труде
Мазур
- ДМАктёр
Дитер
Мазур
- ГДАктриса
Гюльджан
Джафарова
- УЗСценарист
Ульрих
Зайдль
- ВФСценарист
Вероника
Франц
- УЗПродюсер
Ульрих
Зайдль
- МАПродюсер
Михаэль
Андре
- ФБПродюсер
Филипп
Бобер
- ТХХудожница
Таня
Хауснер
- ЭЛОператор
Эдвард
Лахман