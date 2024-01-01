Рай под ногами матерей (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

История 35-летнего Адила, умственное развитие которого осталось на уровне 8-летнего ребенка. Адил живет в небольшом селе с 75-летней матерью Райхан апа, которая всегда говорит Адилу, что Всевышний его любит по-особому, и потому он попадет прямиком в рай. Но Адил не хочет в рай без своей мамы. Однажды он узнаёт, что если отвести маму пешком в священный город Мекку, то мама может попасть в рай.



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