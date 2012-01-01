Рай: Любовь (фильм, 2012) смотреть онлайн
6.62012, Paradies: Liebe
Драмы115 мин18+
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Сюжет
Если даме слегка за пятьдесят, означает ли, что еe сексуальная жизнь закончилась?! В строгой, флегматичной Австрии, откуда родом наша героиня Тереза, — вполне вероятно. Но в жаркой, чувственной Кении, куда она собралась в отпуск, секс только начинается! Ведь здесь к услугам любой белой женщины д�есятки черных жрецов любви с белозубой улыбкой и отменной эрекцией. Проблема «активного» отдыха для дам пост-бальзаковского возраста лишь в одном: вулкан доступной эротики детонирует невостребованный запас нежных чувств, которые безжалостно разбиваются о неприступную меркантильность местных альфонсов.
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Рейтинг
6.5 КиноПоиск
7.0 IMDb
- УЗРежиссёр
Ульрих
Зайдль
- МТАктриса
Маргарете
Тизель
- ПКАктёр
Питер
Казунгу
- ИМАктриса
Инге
Маукс
- ДСАктриса
Дуня
Совинец
- ХБАктриса
Хелен
Бругат
- ГМАктёр
Габриель
Мваруа
- ДХАктёр
Джосфат
Хамиси
- КМАктёр
Карлос
Мкутано
- МЛАктриса
Мелани
Ленц
- МХАктриса
Мария
Хофштаттер
- УЗСценарист
Ульрих
Зайдль
- ВФСценарист
Вероника
Франц
- ФБПродюсер
Филипп
Бобер
- УЗПродюсер
Ульрих
Зайдль
- МАПродюсер
Михаэль
Андре
- ТХХудожница
Таня
Хауснер
- ЭЛОператор
Эдвард
Лахман