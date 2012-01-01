Рай: Любовь
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Рай: Любовь

Рай: Любовь (фильм, 2012) смотреть онлайн

6.62012, Paradies: Liebe
Драмы115 мин18+

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Сюжет

Если даме слегка за пятьдесят, означает ли, что еe сексуальная жизнь закончилась?! В строгой, флегматичной Австрии, откуда родом наша героиня Тереза, — вполне вероятно. Но в жаркой, чувственной Кении, куда она собралась в отпуск, секс только начинается! Ведь здесь к услугам любой белой женщины десятки черных жрецов любви с белозубой улыбкой и отменной эрекцией. Проблема «активного» отдыха для дам пост-бальзаковского возраста лишь в одном: вулкан доступной эротики детонирует невостребованный запас нежных чувств, которые безжалостно разбиваются о неприступную меркантильность местных альфонсов.

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Информация

Страна
Франция, Германия, Австрия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рай: Любовь»

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