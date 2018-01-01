Wink
Детям
Расти-механик. Передвижная мастерская Расти
Актёры и съёмочная группа фильма «Расти-механик. Передвижная мастерская Расти»

Актёры

Кайл Харрисон Брейткопф

Kyle Breitkopf
АктёрRusty Rivets
Ава Престон

Ava Preston
АктрисаRuby Ramirez
Сэмюэл Фараси

Samuel Faraci
АктёрLiam McCloud
Аалайя Синелло

Aaliyah Cinello
АктрисаEmily
Хелен Кинг

Helen King
АктрисаRanger Anna
Джейкоб Скиба

Jacob Skiba
АктёрFrankie Fritz
Ники Бурк

Nicki Burke
АктрисаTigerbot
Ли Кэмерон

Leigh Cameron
АктрисаSteggie
Роберт Тинклер

Rob Tinkler
АктёрRay
Жюли Лемье

Julie Lemieux
АктрисаWhirly

Сценаристы

Дэн Данко

Dan Danko
Сценарист

Актёры дубляжа

Анастасия Лапина

Актриса дубляжа
Екатерина Семенова

Актриса дубляжа
Ольга Голованова

Актриса дубляжа
Алексей Костричкин

Актёр дубляжа